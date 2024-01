Na aankondiging van Jürgen Klopp zorgt Virgil van Dijk al meteen voor volgend bommetje bij Liverpool

Jürgen Klopp heeft zijn vertrek bij Liverpool FC aangekondigd. Maar daar eindigt het niet voor de Engelse topclub. Ook één van de absolute sterkhouders plaatst vraagtekens bij zijn toekomst op Anfield Road.

Jürgen Klopp is aan zijn laatste maanden bezig als coach van Liverpool FC. De Duitser geeft aan nood te hebben aan rust en gaat The Reds op het einde van het seizoen verlaten. "Maar ik zal nooit een andere Engelse club coachen", gaf hij nog mee in een statement.

"Ik weet niet of ik onder de nieuwe coach nog voor Liverpool zal voetballen", dropt Virgil van Dijk het volgende bommetje in de Engelse media. "Het is duidelijk dat er veel werk is. Het is niet alleen Klopp die moet vervangen worden. De hele sportieve staf zal vertrekken."

"Ik heb momenteel nog een contract tot 2025", besluit de Nederlandse aanvoerder. "Dat wil zeggen dat er de komende weken en maanden beslissingen moeten genomen worden. Maar ik wil eerst weten welke richting de club wil uitgaan na het vertrek van de coach."

En wat doet Klopp?

Ondertussen geloven andere Europese topclubs niet dat Klopp ook effectief een sabbatjaar zal inlassen. FC Barcelona heeft de Duitser alvast met stip op één gezet om Havi Hernandez op te volgen. Dat kan je VIA DEZE LINK nog eens nalezen.