Riemer moet Anderlecht dominanter laten voetballen, niet rekenen op counters of... puur geluk

Anderlecht heeft in het nieuwe jaar nog niet al te veel indruk gemaakt. Gelijk tegen OH Leuven dankzij een gelukstreffer, oververdiend verlies in Union en met meer geluk dan kunde een gelijkspel tegen datzelfde Union. Daar mag Brian Riemer ook eens over aangesproken worden.

Riemer is misschien wel de vriendelijkste trainer in 1A. Op persconferenties geeft hij op alles een antwoord. Zelfs na een verlies gaat hij niet zitten mokken of uithalen naar tegenstanders of pers. Een topman! Maar hij moet ook wel eens bewijzen dat hij een match kan doen keren. Als het niet loopt, heeft hij nog maar heel weinig het tij doen keren.

Een 4-2-2-2 in de maak? Is dat de oplossing,

Dan denken we aan de match op Gent, waar Anderlecht 90 minuten weggespeeld werd. Of tegen OHL, Standard, Club Brugge... In se pakt Anderlecht een match slechts op twee manieren aan: ofwel een heel hoog blok, ofwel een heel laag. In de topwedstrijden is het al dikwijls dat laatste gebleken.

Anderlecht moet een manier vinden waarop ze een wedstrijd kunnen controleren, want Dolberg is niet gemaakt om op 30 meter van het doel telkens die bal te komen ophalen. Hij kan dat wel, maar is zoveel gevaarlijker als hij hoger kan spelen. Nu moet hij telkens opboksen tegen twee of drie verdedigers zonder steun van de opkomende mensen.

Riemer gaf gisteren aan dat er aan een 4-2-2-2 (dat kan u HIER lezen) gewerkt wordt waarbij hij de steun van Luis Vazquez zou krijgen. Een stap in de goeie richting. Maar een veldbezetting is ook maar wat het is: een kader om in te functioneren. Een tactiek is dan weer dat je weet hoe je de tegenstander kan ontwrichten.

Anderlecht moet combineren

Dat hebben we nog niet te veel gezien. Riemer klaagde na OHL ook al dat er te veel mensen in de bal komen, maar we hebben daar sindsdien geen verandering in zien komen. Ook de wissels of verschuivingen tijdens de match mogen iets meer zijn. Vazquez voor Dolberg en Hazard voor Leoni, daar had u waarschijnlijk ook op kunnen komen.

Anderlecht moet dominanter gaan voetballen, want ze worden te veel vastgezet op de eigen helft. Dat is de taak van Riemer. Hij moet maar eens afstappen van dat lage blok, want het werkt niet. Als je geen snelheid op het veld hebt staan, kan je die ballen ook niet naar voor pompen.

Dan moet het uit de combinatie gebeuren. En zeker niet de bal plompverloren voor de kooi gooien, want Dolberg is nu ook niet meteen de kopspecialist. Met die voetballers zal je toch een systeem moeten ontwikkelen dat van de combinatie uitgaat. En de tijd begint te korten.