Riemer moet weer gaan smeken: "Jesper Fredberg gaat het beu worden"

Brian Riemer ziet zijn verdedigers één voor één uitvallen. Nu is het Ludwig Augustinsson die weken aan de kant zal staan. Uit noodzaak moest hij Kristian Arnstad op de linksback zetten. Maar zo kan hij het geen weken doen.

Arnstad had het uiteraard moeilijk tegen Union, waar Castro-Montes hem bleef bestoken. "Ik moet wat heel interessante oplossingen vinden", knikte Riemer. "Kristian speelde voor de eerste keer in zijn leven als linksback. Als rechtsvoetige tegen het beste team van België... Dat is geen cadeau."

Moussa N'Diaye is geopereerd en zal ook nog niet snel terug zijn. Hetzelfde voor Killian Sardella. "Wat moet ik doen? We hebben wat kinderen die er nog niet klaar voor zijn. We hebben nog drie verdedigers over. We proberen dat op te lossen, maar Jesper Fredberg gaat me beu worden als ik blijf vragen om spelers te kopen. En het is moeilijk, want wat als die geblesseerde spelers terugkomen? Maar ja, we zoeken..."

We werken aan een 4-2-2-2 met Dolberg én Vazquez

Als één van die verdedigers dan nog twee fouten maakt... "De eerste is een technische fout, de tweede is aan het veld te wijten. Die bal botste, iedereen had die fout kunnen maken door die bots. Maar dan kom je bij het verschil tussen goeie spelers en bijna legendes. Je voelde dat Jan dat ging rechttrekken. Dat toont zijn karakter."

Intussen is er ook discussie over Kasper Dolberg. En of Luis Vazquez niet eens moet starten. "Hij pikte een blessure op net voor de brak. Hij heeft niet deftig kunnen trainen. Ik ken Kasper heel goed. Hij moet ritme hebben om de beste te zijn, hetzelfde met Thorgan. Maar we werken ook aan een 4-2-2-2, waarin ze sommige wedstrijden samen kunnen spelen."