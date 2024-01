Vier uitblinkers van dezelfde ploeg, maar ook 'kleine' ploegen goed vertegenwoordigd: Schmeichel doet criticasters zwijgen

Zoals elke speeldag presenteren we u ons 'Team van de Week'. Deze week waren de uitblinkers vooral op het middenveld en in de aanval te vinden. En natuurlijk is Club Brugge - de ploeg van het moment - de hofleverancier met vier spelers. Maar de absolute uitblinker was in Mechelen te bewonderen.

Doel

Kasper Schmeichel heeft dit seizoen misschien al het meeste kritiek gekregen van alle spelers in de JPL, maar zonder hem had Anderlecht altijd een negende keer op rij verloren tegen Union. De Deense doelman pakte uit met een paar goeie saves. Tobe Leysen (OHL) of Jo Coppens (STVV) hadden ook gekund, maar Schmeichel was net iets belangrijker.

Verdediging

Veel top verdedigende prestaties zagen we niet dit weekend. Wel had Zeno Debast een goeie prestatie in huis tegen Amoura en hield hij ook Lapoussin regelmatig onder controle. Da's geen makkelijke taak.

Brandon Mechele had dan weer een aandeel in de vlotte winst van Club Brugge tegen Charleroi en pikte ook zijn doelpuntje mee. Mark McKenzie kon in de Limburgse derby standhouden in het slot toen Genk eerst met tien en daarna met negen viel.

Middenveld

Hier waren de uitblinkers wel te vinden. Rob Schoofs bezorgde KV Mechelen met een topprestatie en een goal en een assist in de toegevoegde tijd de winst tegen RWDM. Brandon Baiye verraste met Eupen de landskampioen Antwerp. Hij scoorde ook de enige treffer.

© photonews

Westerlo pakte dan weer een punt op bezoek bij Gent en Sergiy Sydorchuk liet zijn heerlijke techniek bewonderen. Zijn goal was zeker niet zijn enige bijdrage aan het belangrijk punt voor de moraal. Vanaken was dan weer de draaischijf als vanouds bij Club.

Aanval

Skov Olsen en Thiago rolden onder hun beidjes de verdediging van Charleroi op. Het was pijnlijk om zien hoe makkelijk de Deen erdoor sneed. En Thiago scoorde weeral twee keer waardoor hij nu op één goaltje van topschutter Denkey staat. Wie had dat gedacht begin dit seizoen?

Patrick Pflücke was met twee goals en een assist dé uitblinker van de speeldag. De Duitser kende tot nu toe een heel wisselvallig seizoen, maar bezorgt Besnik Hasi nu alvast heel wat meer mogelijkheden. Het zal zijn vertrouwen deugd doen.