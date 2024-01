🎥 Federico Gattoni bespeelt meteen de fans van Anderlecht

Anderlecht heeft zich versterkt met verdediger Federico Gattoni. Deze wil zich direct in de harten van de fans spelen.

Anderlecht had nood aan defensieve versterking en vond deze in de Argentijnse verdediger van Sevilla Federico Gattoni. Hij komt over op uitleenbasis tot het einde van het seizoen. Dat kan u HIER lezen.

Harten van de fans veroveren

Met een videoboodschap op de officiële kanalen van Anderlecht stelt de 24-jarige verdediger zich voor. Hij wil direct de harten van de fans veroveren en daar slaagt hij in.

"Ik ben heel trots om bij de grootste club van België te spelen", probeert Gattoni de fans hun hart te beroeren.

Het shirt van Anderlecht

Het is duidelijk niet alleen het palmares en de geschiedenis van Anderlecht die bij Gattoni in de smaak is gevallen. "Ik vind het shirt geweldig. Ik hou er echt van. Het heeft iets iconisch en iets historisch. Het shirt spreekt voor zich", besluit Gattoni.