CEO van Malinwa reageert nu zijn ploeg voor tweede keer zou moeten herspelen

Eerst Club Brugge, nu ook RWDM. KV Mechelen is twee keer betrokken club voor een te herspelen wedstrijd.

KV Mechelen heeft een nieuwe procedureslag tegen zich. Nadat eerst Club Brugge een match wou herspelen dient nu ook RWDM een klacht in.

“Wij vinden dit eigenaardig”, zegt Frank Lagast, de CEO van Malinwa, moedeloos aan Gazet van Antwerpen. “Volgens mij heeft deze claim ook weinig kans op slagen. Een spijtige escalatie noem ik dit. En het Belgisch voetbal wordt steeds absurder.”

Toen KRC Genk gelijk kreeg om de match tegen RSC Anderlecht te herspelen werd al gezegd en geschreven dat de Doos van Pandora zou opengaan. Even later is het al prijs.

Al gaat het allemaal om interpretatie. “Ach, mij leek die niet-gefloten strafschop eerder een foute beoordeling van een spelfeit dan een verkeerde toepassing van de spelregels”, gaat Lagast verder.

Als Anderlecht-Genk uiteindelijk echt herspeeld wordt, ook al is er op de kalender maar weinig ruimte beschikbaar, dan zullen er nog vaker van dit soort klachten volgen.