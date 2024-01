Eén clubleider roept op tot gebruik van gezond verstand over herspelen matchen: "Het moet onmogelijk worden om matchen te herspelen"

Na Genk en Club Brugge was het gisteren de beurt aan RWDM om te vragen om een match te laten herspelen. Philippe Bormans, CEO van Union SG, is één van de clubleiders die het waagt zijn nek uit te steken en op te roepen tot een beetje gezond verstand.

Er moet immers iets gebeuren, want iedereen ziet dat naarmate de belangen groter worden, er steeds meer van zulke claims zullen komen. "We moeten de geloofwaardigheid van ons voetbal beschermen", aldus Bormans in HLN.

"Je kan clubs niet verwijten dat ze het reglement willen toepassen. Maar dan moeten we er wel voor zorgen dat het reglement sluitend is. We moeten nadenken hoe we de regels kunnen aanpassen zodat we mee evolueren met de tijd — misschien kunnen we bepaalde regels anders formuleren. Maar het moet zo goed als onmogelijk zijn om een match te laten herspelen voor een beslissing van de scheidsrechter."

Ook roept hij zijn mede-clubleiders op om in het algemeen belang te denken. "Toen Liverpool benadeeld werd door de VAR, insinueerde Jürgen Klopp dat de match moest herspeeld worden. Hij is hard aangepakt. En de club zelf heeft nooit stappen ondernomen. Naar zo'n situatie zouden we moeten evolueren. We moeten beseffen dat we allemaal in dezelfde boot zitten."