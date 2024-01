Extra oefenwedstrijd voor Rode Duivels op Belgische bodem richting EK bekend

Het voorbereidingsprogramma van de Rode Duivels voor het EK krijgt steeds meer vorm. Zo liggen de twee oefenwedstrijden op Belgische bodem vast.

Op woensdag 5 juni om 20u30 spelen de Duivels in het Koning Boudewijnstadion tegen Montenegro. De tweede tegenstander was al gekend: Luxemburg. De wedstrijd wordt evenwel verplaatst naar zaterdag 8 juni. De aftrap wordt om 20u gegeven in het Koning Boudewijnstadion.

Montenegro – het nummer 70 op de FIFA-ranglijst – komt op woensdag 5 juni op bezoek in het Koning Boudewijnstadion. Beide ploegen speelden slechts één keer eerder tegen elkaar: in mei 2012 eindigde de confrontatie in het Koning Boudewijnstadion op 2-2. Kevin Mirallas en Eden Hazard scoorden voor de Duivels.

Uitzwaaiwedstrijd tegen Luxemburg verplaatst naar zaterdagavond

Op zondag 9 juni trekken de Belgen naar de stembus voor de Europese, federale en regionale verkiezingen. Daarom is er – in overleg met de stad Brussel en de mediapartners – beslist de oefenwedstrijd te verplaatsen naar zaterdagavond 8 juni. De aftrap wordt om 20u gegeven in het Koning Boudewijnstadion.

De ticketverkoop voor de twee oefenwedstrijden is ondertussen al gestart.