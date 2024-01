'Hugo Cuypers weg bij KAA Gent: dit wordt zijn nieuwe ploeg'

De voorbije dagen werd duidelijk dat Hugo Cuypers KAA Gent zou verlaten. De kogel lijkt ondertussen door de kerk.

Hugo Cuypers verlaat de Jupiler Pro League. Volgens de Waalse openbare omroep RTBF is alles in kannen en kruiken en trekt de spits naar Chicago Fire in de Amerikaanse MLS.

Het seizoen in de States begin op 25 februari, waardoor er nog de nodige tijd is om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen van de MLS.

Nochtans leek Cuypers niet echt gewonnen voor een avontuur in Amerika, maar nu heeft hij toch toegehapt, zo klinkt het. Na het vertrek van Malick Fofana en Gift Orban, allebei naar Lyon, is dit een nieuw, zwaar vertrek voor Hein Vanhaezebrouck.

De club is dringend op zoek naar een nieuwe spits, maar kreeg bij Nilsson van Union SG al een njet te horen. Nu richten de Buffalo’s zich op Biron van RWDM om Cuypers te vervangen.