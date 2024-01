📷 Tavolieri zeker: Zoveel vangt KAA Gent voor Cuypers, al krijgt andere JPL-ploeg ook zijn deel

Hugo Cuypers wordt al enkele dagen aan een vertrek naar de MLS gelinkt. Vandaag werd duidelijk dat hij voor Chicago Fire zal spelen.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri is de deal ondertussen beklonken tussen beide clubs. Het is wachten op de documenten van de Buffalo’s om alles te tekenen.

Met de deal zou om en bij de 12 miljoen euro gemoeid zijn, bonussen inbegrepen. Ook met Cuypers zou de Amerikaanse club tot een overeenkomst gekomen zijn.

Ook bij KV Mechelen zullen ze tevreden zijn. Zij dwongen in juni 2022 een doorverkooppercentage af bij de transfer van Cuypers naar KAA Gent.

Dat betekent dat Malinwa een deel van de koek krijgt, maar hoeveel het concreet is, is niet bekend. Ook de transfersom van Cuypers, toen hij van Mechelen naar Gent trok, werd niet bekendgemaakt.

Vermoed wordt dat het percentage tussen de 10 tot 20 procent ligt, waardoor Mechelen toch een mooi bedrag opstrijkt.

#BREAKING



🇧🇪✅ Hugo Cuypers’ deal between clubs… Confirmed ! #MLS

🤝 Agreement reached between #KAAGent & #ChicagoFire, waiting for Gent to send the documents signed.

💰 Transfer price close 12M€, bonus included.

🇧🇪 Clubs sides very confident that the deal will go through… pic.twitter.com/l6Zbb1S3jY