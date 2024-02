De ideale keuze? Antwerp speelt het slim en heeft de ideale opvolger van Vermeeren vast

Antwerp gaat op de laatste transferdag dan toch nog versterking binnenhalen. Met jeugdinternational Eliot Matazo halen ze een ideale opvolger voor Arthur Vermeeren in huis. Eentje met een soortgelijk profiel.

De deal tussen Antwerp en de 21-jarige Eliot Matazo is zo goed als rond. De speler is momenteel op De Bosuil en ook medisch zou alles in orde zijn. Niets sluit dus een late transfer op huurbasis nog uit.

Antwerp was actief op zoek naar versterking op het middenveld en voerde daarvoor al een paar dagen gesprekken met Eliot Matazo (21), een Belgische jeugdinternational van Monaco. Franse bronnen meldden donderdagmiddag plots dat de onderhandelingen over een uitleenovereenkomst in een vergevorderd stadium verkeren.

Onze bronnen rond de Bosuil bevestigen dat. Meer zelfs: de speler is in het stadion en normaal gezien zou de deal dan ook zeker moeten kunnen rondkomen.

Door het vertrek van Arthur Vermeeren naar Atletico Madrid was er nooit aan extra versterking. In eerste instantie werd daarbij gedacht aan ervaren rotten. Daarbij was Dennis Praet de meest concrete naam die werd genoemd, al werd ook Marin overwogen.

Uiteindelijk is er voor Matazo gekozen, meer een jong profiel dat dichter aansluit bij de pas vertrokken Vermeeren. Matazo is een product van de jeugdopleiding van Anderlecht en maakte sinds 2018 deel uit van AS Monaco. De Belgische jeugdinternational heeft al regelmatig speelkansen gekregen bij Monaco, met 77 gespeelde wedstrijden, maar is dit seizoen niet regelmatig in de basisopstelling te vinden, mede door blessures.

De deal werd een halfuurtje na ons bericht ook geofficialiseerd door Royal Antwerp FC. Dat maakten ze bekend via de sociale ledia via X.