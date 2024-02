Hij kan furore maken in Premier League en nummer één worden in zijn land, JPL-club doet gouden zaak

Daniel Schmidt trok deze winter naar KAA Gent, waardoor landgenoot Zion Suzuki nog meer vrij spel kreeg bij STVV. Het toptalent is aan geweldige maanden bezig en dat levert nu ook extra op voor de Kanarie.

Het jonge talent Zion Suzuki is heel goed bezig bij STVV en dat hebben de Kanaries geroken. Ze hebben dan ook besloten om nu al de volledige rechten op de speler te verwerven, want tot op heden was hij louter op huurbasis actief bij de Haspengouwers.

Suzuki definitief eigendom van STVV

"Met Zion Suzuki hebben ze een doelman met immens veel potentieel. Hij is nog heel jong, maar is nu al heel goed. Ooit zal hij zeker de nummer één worden voor Japan en furore maken in de Premier League", liet concullega Daniel Schmidt enkele weken geleden nog optekenen.

En dat hebben ze dus ook bij STVV meer dan door, zo lijkt het. De Kanaries huurden hem van Urawa Reds maar gingen over tot een definitieve aankoop, zo bevestigt de club donderdag. Suzuki is momenteel actief op de Asian Cup, waar Japan ondertussen in de kwartfinales staat.