OFFICIEEL: Rode Duivel verlaat Premier League en gaat voor Franse traditieclub voetballen

Orel Mangala is een speler van Olympique Lyonnais. De twaalfvoudig Rode Duivel verlaat Nottingham Forest voor een avontuur in de Ligue 1.

De transfer hing al enkele dagen in de lucht én is ondertussen bevestigd door Olympique Lyonnais. Orel Mangala gaat in de Ligue 1 voetballen.



L'OL betaalt tien miljoen euro om Mangala tot het einde van het seizoen te huren van Nottingham Forest. De Rode Duivel kan deze zomer de definitieve overstap maken voor nog eens vijftien miljoen euro.

Jamais deux sans trois …



Bienvenue Orel 🇧🇪

Lyon hoopt met de wintertransfers het seizoen nog enigszins kleur te geven. Al is er één héél belangrijke opdracht: het behoud veilig stellen. De Franse traditieclub kampeert momenteel op een heel povere zestiende plaats.