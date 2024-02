RSC Anderlecht is opnieuw hip en komt met héél straf nieuws

Het gaat goed met RSC Anderlecht, zoveel is duidelijk. Tegen Union SG werd niet verloren en zo blijft paars-wit tweede in de stand. Het heeft ook zijn gevolgen naar de komende (thuis)wedstrijden toe.

De tijd van de vele lege plaatsen in het Lotto Park? Dat ligt alweer een tijdje achter ons, want RSC Anderlecht is opnieuw hip aan het worden. En de supporters willen er dan ook graag bij zijn de komende weken.

Het nummer twee in onze vaderlandse competitie heeft aangegeven dat de wedstrijden tegen STVV, Eupen en ook de topper tegen KAA Gent aankomend weekend helemaal uitverkocht zijn. Enkel voor de match tegen KV Kortrijk zijn nog tickets te verkrijgen.

Dat duel staat pas op 17 maart op het programma, dus er is nog genoeg tijd voor de supporters om ook dat duel te laten uitverkopen. Zondag staat een belangrijk duel tegen Gent op het programma met oog op plaats twee in het klassement bij de start van de play-offs.