Wow: KAA Gent pakt plots nog miljoenen voor gewezen toptalent

Giorgi Chakvetadze trok in de zomer op huurbasis naar Watford FC in de Engelse Championship. Het betrof een uitleenbeurt met aankoopoptie en ondertussen is er nieuws over de deal. En dat is een opsteker voor de Buffalo's.

Chakvetadze zat al sinds 2017 bij KAA Gent en speelde uiteindelijk 81 wedstrijden voor de Buffalo's. Zijn cijfers daarin zijn eigenlijk zelfs niet slecht te noemen, want hij scoorde 8 keer en gaf 19 assists in de Arteveldestad. 2,5 miljoen euro voor Chakvetadze Sinds 2021 kwam hij niet meer in de plannen voor van Hein Vanhaezebrouck. Chak werd achtereenvolgens aan Hamburg en Slovan Bratislava uitgeleend. In de Ghelamco Arena had hij wel nog een contract tot 2025, maar afgelopen zomer trok hij naar Watford op uitleenbasis. Bij de club uit The Championship zijn ze de laatste maanden erg tevreden van de 24-jarige Georgische aanvallende middenvelder. Ze hebben de optie nu al gelicht op de speler en zo strijken de Buffalo's nog eens 2,5 miljoen euro op weet Het Laatste Nieuws. De speler was ooit een echt toptalent, maar in België heeft hij nooit die faam kunnen waarmaken.