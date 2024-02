Jelle Vossen heeft gouden raad voor jonge ploegmakkers: "Dan ben ik nog altijd niet te genieten"

Zulte Waregem beleeft een seizoen met ups en downs in de Challenger Pro League. Jelle Vossen had het graag anders gehad al.

Samen met Beerschot staat Zulte Waregem aan de leiding in de Challenger Pro League, al is dat ‘maar’ met 36 op 54. Deinze volgt op een puntje van het leidersduo, waardoor de spanning er helemaal is in de competitie.

En dat had Jelle Vossen al liever helemaal anders gezien. Vooral het feit dat er in eigen huis weinig punten gepakt worden is dit seizoen een probleem. Al heeft dat ook te maken met een ploeg vol jonge teamgenoten. Voor hen heeft Vossen een gouden raad klaar.

“Soms moet je ook eens een draak van een match weten te winnen”, zegt hij in Het Nieuwsblad. “In onze groep heb je amper dertigers en daardoor mis je een tikje ervaring, want jonge spelers gaan anders om met die druk.”

Vossen probeert nog altijd zijn vertrouwde niveau te halen, maar de druk om de promotie naar de Jupiler Pro League te pakken is toch gigantisch groot.

“Ik probeer de jongens op sleeptouw te nemen en dan is het soms zuur als je in die thuisduels net iets te vaak de boot in gaat. Wat ben je met drie goals in twee duels zoals tegen KVO en Jong Genk, als je uiteindelijk met 1 op 6 achterblijft? Dan ben ik ook nog altijd niet om te genieten...”