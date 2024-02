Louwagie legt héél openhartig uit hoe alle transferdossiers zijn verlopen en hoopt boze fans te kalmeren: "Sam Baro heeft dat duidelijk gemaakt"

Michel Louwagie verkocht deze winter twee sleutelfiguren en dat worden er straks waarschijnlijk drie. KAA Gent lijkt zo zijn titelambities te mogen opbergen. Er kwamen wel vervangers, waaronder het 18-jarige toptalent Sonko. Louwagie gaf in een monoloog héél veel uitleg over de visie van Gent.

Louwagie schoof aan omdat hij geconfronteerd werd met boze fans en vond dat hij hen een verklaring verschuldigd was. Dit is deels te wijten aan de nieuwe koers sinds Sam Baro de eigenaar is geworden.

"Eind november, begin december heeft onze nieuwe eigenaar ons, de coach en de voorzitter, erop gewezen dat hij een ondernemer is," legt hij uit. "Hij koopt een bedrijf, maar het mag geen verlies opleveren en zeker niet blijven. Dat heeft hij ons toen duidelijk gemaakt."

Over de verkoop van Malick Fofana

"Er kwam een bod van 22 miljoen euro en een percentage van de doorverkoop. In deze situatie moet je dat accepteren. We dachten dat we na zijn verkoop voldoende middelen zouden hebben. Het exploitatieverlies van dit jaar, 10 miljoen euro, was gedicht. En geloof me, elke topclub in België heeft zo'n verlies."

Orban bleef benaderd worden tijdens de competitie

"Orban werd verkocht voor veel minder dan de vooropgestelde 30 miljoen. Waarom? Omdat we hem niet wilden verkopen. We hebben een transferaanbieding van een speler geweigerd, hoewel hij elders misschien tien keer zoveel kon verdienen. De speler was niet zo tevreden, scoorde minder en werd door Frankfurt in de periode waarin hij moest presteren, september en oktober, benaderd."

Hugo Cuypers smeekte bijna

"Na de wedstrijd tegen KV Mechelen kwam hij met me praten. We hadden deze zomer een transfer naar Bologna en Hoffenheim geweigerd. Chicago Fire kwam toen, maar het eerste bod werd afgewezen. We hebben besloten om ook Hugo te laten gaan. Hun economische waarde was niet meer zo hoog als deze zomer, maar elders konden ze meer verdienen. Als club moeten we meegaan in hun denken."

Balans: 40 miljoen in het groen

De financiële balans is nu positief met een eigen vermogen dat is gestegen van 4 miljoen in het rood naar een reserve van 40 miljoen. "Dit bedrijf is dus zeer gezond. We hebben donkergroene cijfers. We hebben een spaarkas van 40 miljoen euro waardoor nieuwe investeringen mogelijk zijn."

"Nu kunnen we anticiperen en hoeven we deze zomer niet te wachten tot we verkopen. We hebben geen schulden meer en dat is ook belangrijk voor de licentie, waarvan de voorwaarden zijn aangescherpt. Op dat vlak zullen we bij de beste leerlingen zijn."