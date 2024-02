Olivier Deschacht schetst of Eliot Matazo dé vervanger is voor Arthur Vermeeren

Royal Antwerp FC haalde op Deadline Day Eliot Matazo. Hij komt over van Monaco en moet het vertrek van Arthur Vermeeren opvangen.

Eliot Matazo beleefde moeilijke tijden bij Monaco en hoopt bij Royal Antwerp FC zijn carrière opnieuw te lanceren. Overal wordt hij genoemd als de vervanger van Arthur Vermeeren, maar dat klopt volgens Olivier Deschacht niet helemaal.

Deschacht was tot vorige zomer assistent bij de Jonge Duivels en werkte met de nieuwe Antwerpaanwinst. “Ik vind hem meer op Keita lijken dan op Vermeeren, omdat hij graag in het duel speelt, maar hij is gewoon erg compleet”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Matazo is het type speler dat Deschacht graag ziet. “Hij is een absolute meerwaarde voor de Belgische competitie en als hij kansen krijgt, zie ik hem over een jaar of twee naar de buitenlandse top gaan. Ik gun het hem, want hij is ook een heel lieve gast, met weliswaar een scherp kantje aan.”

Deschacht merkte ook de andere kant van Matazo op. “Toen hij tijdens onze laatste match op het EK vervangen werd, was hij echt boos. Maar da’s niet erg. Hij is gewoon een winnaar. Ik zie het wel goedkomen bij Antwerp. Hij is ook perfect tweetalig, hij zal zich snel integreren.”