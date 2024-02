OFFICIEEL: Dit is de aanwinst van Antwerp die Arthur Vermeeren (zo snel mogelijk) moet doen vergeten

Antwerp FC heeft een vervanger voor Arthur Vermeeren gevonden. Eliot Matazo wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van AS Monaco.

Toch minstens even opmerkelijk: er is géén aankoopoptie opgenomen in de overeenkomst. Met andere woorden: Eliot Matazo keert na dit seizoen gewoon terug naar AS Monaco.



Matazo wacht de zware taak om Arthur Vermeeren te doen vergeten op De Bosuil. Een gok van Antwerp FC? Het is immers een héél zware verantwoordelijkheid voor de 21-jarige middenvelder.

Eliot Matazo (21) is a Red! RAFC huurt de centrale middenvelder van AS Monaco tot het einde van het seizoen zonder aankoopoptie. ✍️🔴⚪ pic.twitter.com/pr5Nz5EdIe — Royal Antwerp FC (@official_rafc) February 1, 2024

Mark van Bommel ontvangt de Belgische jeugdinternational ongetwijfeld met open armen. Al moeten we erbij zeggen dat de Nederlander liever Dennis Praet of Razvan Marin - lees: ervaring - had zien komen.