Waarom Genk zijn sterkhouders blijft verkopen: tientallen miljoenen transferopbrengsten, 280.000 euro winst

Jaar na jaar verkoopt KRC Genk voor tientallen miljoenen aan spelers en blijft daarmee gezond. Wel heeft het zijn impact op de sportieve prestaties. Maar het is noodgedwongen, want veel blijft er niet over na aftrek van alle kosten en inkomende transfers.

Deze winter verkocht Genk Munoz en Arteaga. De economische realiteit speelt een cruciale rol bij Racing Genk. Ondanks de indrukwekkende prestaties op basis van hun loonlast, die de vijfde hoogste van het land is, en het gezonde karakter van de club, bevindt Genk zich in een uitdagende positie, weet HLN. In november werd een recordomzet gepresenteerd, waarbij, ondanks het ontbreken van Europees voetbal, de inkomsten van Genk met 27,7 miljoen euro stegen tot een totaal van 88,4 miljoen euro. Deze opmerkelijke groei is voornamelijk toe te schrijven aan het gevoerde transferbeleid, dat een stijging van 26,5 miljoen euro liet zien ten opzichte van het voorgaande boekjaar (2021-2022), wat resulteerde in een totaal van 50 miljoen euro. Echter, ondanks deze aanzienlijke transferinkomsten, bedroeg de nettowinst voor de viervoudige landskampioen slechts 280.000 euro. Het is duidelijk dat Racing Genk, om positieve cijfers te blijven rapporteren, jaarlijks aanzienlijke bedragen uit Europees voetbal en de transfermarkt moet genereren.