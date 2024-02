Adnan Januzaj haalt bikkelhard uit naar bestuur van FC Sevilla

Het zit er bovenhands op tussen het bestuur van FC Sevilla en Adnan Januzaj. De beschuldigingen vliegen in het rond.

Transfermercato

FC Sevilla had Adnan Januzaj graag verkocht deze zomer. De 28-jarige (voormalige) Rode Duivel komt amper aan de bak bij de Spaanse club. Tot frustratie van het bestuur en vooral de directeur (Orta) kregen ze hem deze wintermercato niet verkocht.

"We hebben aanbiedingen gekregen uit Turkije, Frankrijk en Schotland, waarvan we er als club twee geaccepteerd hebben. Maar Januzaj vond het geen probleem niet zoveel te spelen en wilde helemaal niet weg...", verklaarde Orta tegenover de Spaanse media.

Reactie Januzaj

De reactie van Januzaj bleef niet uit. Hij verweet zijn directeur van "buitensporige beschuldigingen en van leugens.

"Ik heb op geen enkele manier geweigerd Sevilla te verlaten. Het klopt dat ik aanbiedingen heb afgewezen, om verschillende redenen vond ik dat geen goede oplossing. Orta spreekt niet de waarheid. In de elf jaar van mijn loopbaan heb ik nog nooit voor problemen gezorgd en altijd groot respect voor mijn clubs gehad. Nu moet ik me hiertegen verdedigen. Zijn klagen lijkt mij ongepast en is pijnlijk. Ik heb dit seizoen driehonderd minuten gespeeld en hoop mijn teamgenoten nog verder te kunnen helpen", verklaarde hij op Instagram.

Carrière in het slop

Vijftien keer kwam Januzaj uit voor de Rode Duivels. De laatste jaren wordt hij steeds minder opgeroepen. Dit mede door zijn beperkte speelminuten bij zijn verschillende clubs.

Hij kwam dit seizoen amper 300 minuten in actie verdeeld over 10 duels. Daarin kon hij zich maar éénmaal in de basis werken.