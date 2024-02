Football Leaks brengt ook Thibaut Courtois in de problemen

WikiLeaks heeft opnieuw wat cijfers en zaken naar buiten gebracht. En daarbij komt nu ook de makelaar van Thibaut Courtois onder meer in het vizier terecht. En dat is toch wel opvallend te noemen.

Enkele Belgische speurders zijn naar Parijs gegaan om zo’n 20 terrabyte data te ontvangen van Rui Pinto, de Portugese klokkenluider achter Football Leaks. Dat laat De Standaard weten. En daarbij komt ook Thibaut Courtois in het oog van de storm terecht.

Postbusbedrijf in Nederland

Tussen de miljoenen documenten zit volgens de krant onder meer mailverkeer tussen makelaar Christophe Henrotay en Real Madrid over de transfer van Thibaut Courtois in 2018. De Spanjaarden betaalden Chelsea 40 miljoen euro voor de doelman. Henrotay kreeg daarop een commissie van 5 procent (of 2 miljoen).

De bestemmeling van de factuur zou echter een Nederlands postbusbedrijf zijn dat kan gelinkt worden aan vennootschappen in Londen, Monaco, de Britse Maagdeneilanden en de Seychellen. Benieuwd welke gevolgen dat zal hebben voor Courtois, zijn makelaar en de voetbalwereld.