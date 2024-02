Nederlaag tegen KV Kortrijk komt hard aan voor Daan Heymans: "Dit is de zoveelste teleurstelling"

Het zijn moeilijke tijden voor Daan Heymans en Sporting Charleroi. De aanvaller is er het hart van in na de zoveelste nederlaag.

90 Minutes

Daan Heymans was deze week niet van de partij bij 90 Minutes. De podcast met onder andere Filip Joos. Hij moest zich optimaal voorbereiden op een zware week met Sporting Charleroi. Tegen Eupen kwam dit goed (1-0) winst, maar zaterdagavond niet.

KV Kortrijk

Zaterdagavond moest Sporting Charleroi op bezoek bij KV Kortrijk. Het werd een moeilijke wedstrijd en een lange busreis naar Charleroi. Het volledige verslag van de wedstrijd kan je HIER lezen. Daan Heymans was er het hart van in.

De zoveelste teleurstelling

"Dit is de zoveelste teleurstelling van het seizoen", sprak een teleurgestelde Heymans na de nederlaag tegen KV Kortrijk. "We hebben niet heel veel weggegeven, maar het probleem is dat we zelf iets te weinig creëren. Dat moeten we echt verbeteren, want er komen nog belangrijke wedstrijden."

Daan Heymans blijft er echter in geloven vertelt hij tegenover Sporza. "Een ploeg als Charleroi, met onze kwaliteiten, mag nooit in deze situatie komen. Maar eens je begint te sukkelen..."