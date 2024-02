RC Strasbourg teleurgesteld om "clublegende" Matz Sels te verliezen

Matz Sels heeft op de laatste dag van de wintermercato een contract getekend bij Nottingham Forest. Een onverwachte transfer. De Belgische doelman zal gemist worden bij RC Strasbourg.

Na 175 wedstrijden gespeeld te hebben in het shirt van Strasbourg, keert Matz Sels terug naar Engeland. Na een eerdere passage bij Newcastle enkele jaren geleden, zal de Rode Duivel nu uitkomen voor Nottingham Forest.

In een interview met Prime Video heeft de voorzitter van Strasbourg, Marc Keller, gereageerd op zijn vertrek. "We hebben onze aanvoerder verloren, ik ben de eerste die teleurgesteld is. Ik had liever gehad dat hij was gebleven. Maar op een gegeven moment moet je iemand die loyaal is geweest, iemand die 6 jaar van zijn leven aan de club heeft gegeven, begrijpen... Je moet naar de speler luisteren en Matz verdiende het om zijn laatste uitdaging in de Premier League aan te gaan, zoals hij dat wilde."

"Hij was een uitstekende aanvoerder voor ons. Voor mij is hij een van de legendes van onze club", vervolgde Keller, vol lof over de voormalige speler van Anderlecht en Gent. "We hebben hem ook twee jaar geleden nog een nieuw contract aangeboden. Hij was dus al zes jaar bij ons. Tijdens het gesprek dat ik met Matz en Loïc Désiré, ons hoofd van de scouting, had, merkten we dat Matz een nieuwe uitdaging wilde, vooral om te slagen in de Premier League."