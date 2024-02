Wat als Anderlecht geen gelijk krijgt bij BAS? Fredberg legt het uit

RSC Anderlecht moet de match tegen KRC Genk (voorlopig) herspelen. De club gaat echter in de tegenaanval.

RSC Anderlecht maakte vrijdag bekend dat het naar het BAS stapt om de beslissing dat de match tegen KRC Genk moet herspeeld worden te laten terugdraaien. Al zit Jesper Fredberg vooral met het schrijnend gebrek aan kwaliteit bij de scheidsrechters en de VAR in richting de toekomst.

“Eerst moet iedereen nú zijn verantwoordelijkheid nemen en weldoordachte beslissingen nemen in het belang van het Belgisch voetbal. Het antwoord is alvast níet om bij elke fout een wedstrijd te laten herspelen”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Fouten zullen er volgens Fredberg altijd gemaakt worden, maar misschien kan er veel opgelost worden door meer middelen vrij te maken voor de refs, een profstatuut in te voeren of zelfs de regels te vereenvoudigen, waardoor er minder fouten zouden zijn.

Er is ook een scenario dat Anderlecht geen gelijk krijgt bij het BAS, maar daar wil Fredberg geen rekening mee houden. “Ik hoop dat er snel duidelijkheid komt - vandaar dat we ook meteen naar het BAS stappen. Ach, ik ben ervan overtuigd dat het gezond verstand finaal zal zegevieren”, klinkt het nog.

En als dat niet het geval is? “Dan zal mijn volgende aankoop een extra advocaat zijn. Misschien dat hij ons elk seizoen vijf extra punten kan bezorgen”, komt er met een lachje nog uit.