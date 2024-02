Nu is het helemaal hommeles: Anderlecht onderneemt ferme stappen tegen opnieuw spelen van wedstrijd tegen Genk

Vorige week vrijdag kwam het nieuws naar buiten dat de wedstrijd tussen Anderlecht en KRC Genk van afgelopen jaar opnieuw gespeeld zal worden. Walter Damen, advocaat van Anderlecht, was meteen duidelijk dat er stappen zouden volgen. Die zijn nu genomen.

De Disciplinaire Raad besliste vorige week vrijdag dat de wedstrijd Anderlecht-Genk opnieuw gespeeld wordt. Er werd geoordeeld dat dat de wedstrijdleiding het reglement bij de bewuste penaltyfase foutief heeft toegepast.

"Dit is een verbijsterende beslissing", reageerde de advocaat van Anderlecht, Walter Damen, toen al. En dat Anderlecht zeker in beroep zou gaan. Er was enkel nog twijfel over of dat bij het BAS of bij de Evocatiecommissie zou gaan zijn.

© photonews

Ondertussen zijn de knopen doorgehakt en trekt Anderlecht wel degelijk naar het BAS én naar de Evocatiecommissie tegen de beslissing. En dus is er nog lang geen definitieve beslissing in de zaak tussen Anderlecht en Genk te bespeuren, wat de competitie mogelijk stilaan gijzelt.

Verplicht de beslissing aan te vechten

“Als we al onze juridische middelen zouden uitputten, kunnen we de zaak zeker tot in mei rekken. Maar dan storten we het verloop van de Jupiler Pro League verder in de chaos. De Belgische competitie heeft al genoeg aanzien verloren door deze zaak.", aldus Anderlecht op haar webstek.

"Het blijft onze rotsvaste overtuiging dat een fout van de arbitrage nooit zou mogen leiden tot het herspelen van een wedstrijd. Mocht deze beslissing van de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal overeind blijven, zet dat de deur open naar een reeks klachten die de integriteit van onze competities ernstig op de helling zouden zetten. Dus is RSCA het aan zichzelf en aan het Belgisch voetbal verplicht om deze beslissing aan te vechten."