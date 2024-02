"De beste man op het veld": Charles De Ketelaere doet alweer monden openvallen in Italië met geweldige prestatie

Charles De Ketelaere blijft iedere week groeien bij Atalanta. De Rode Duivel bezorgde zijn club zondag de overwinning tegen Lazio.

Zondag nam Atalanta het thuis op tegen Lazio. Mario Pašalic kon na 16 minuten de openingstreffer scoren. Vlak voor rust verdubbelde De Ketelaere de voorsprong vanop de stip.

In minuut 76 was het alweer prijs. CDK scoorde zijn tweede van de avond. Na een geweldige dribbel scoorde de Rode Duivel met een mooi laag geplaatst schot. Ciro Immobile maakte er kort voor het einde nog 3-1 van, maar de wedstrijd was al gespeeld.

In Italië zijn ze ondertussen zot van De Ketelaere. In La Gazetto dello Sport klonk het: 'De grote De Ketelaere-show'. 'De ontketende Belg was de beste man op het veld', staat nog te lezen. Zo blijft CDK indruk maken in Italië.