Imke Courtois ziet het heel somber in voor Arthur Vermeeren

Arthur Vermeeren trok deze week de poorten van De Bosuil achter zich dicht en trok naar Spanje, om er te tekenen voor 5,5 jaar bij Atlético Madrid. Een goede keuze? Dat zal nog moeten blijken de komende maanden.

In de midweek maakte Vermeeren alvast zijn debuut met een basisplaats en 45 minuten. Bij de rust werd hij wel vervangen en dat doet niet meteen het beste vermoeden naar de toekomst toe. "Of hij gaat spelen in de topper tegen Real? Dat denk ik niet", aldus Imke Courtois in De Zondag.

Het spel van Arthur Vermeeren is altijd discreet en dat is zijn grootste kwaliteit

"Zijn eerste basisplaats deze week: verrassend de 1-1 vlak voor rust en dan moeten binnenblijven. Ik vind dat een dooddoener. Ik zou toch liever vervangen worden op het uur dan", vond de analiste en de gewezen Red Flame van de zaak.

In de Spaanse pers en bij de analisten was er nochtans zeker niet al te veel kritiek op het spelpeil dat Vermeeren liet zien bij zijn debuut: "Dat zijn spel discreet was? Dat is het altijd. En dat is ook meteen zijn grootste kwaliteit."