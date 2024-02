Clubliefde bij blauw-zwart: "Ik zou liefst de rest van mijn carrière bij Club Brugge blijven"

Er lopen in ons land nog enkele echte clubspelers rond. Eén van hen is Brandon Mechele, hij denkt er dan ook niet aan om nog te vertrekken bij blauw-zwart.

Sinds 2013 speelt Brandon Mechele bij Club Brugge. Hij speelde er ondertussen ook al 411 wedstrijden in het shirt van blauw-zwart. In 2015 stond hij in de belangstelling bij Celtic en Hamburg, maar van die interesse moest hij niets weten.

"Daar heb ik niet echt over getwijfeld, ik was daar toen niet klaar voor. Een paar jaar geleden was er meer twijfel, toen Bologna zich meldde", vertelt hij bij de Krant van West-Vlaanderen.

Mechele zou liefst zijn carrière afsluiten bij Club Brugge. "Maar intussen heb ik al vaker gezegd dat ik het liefst de rest van mijn carrière bij Club wil blijven. Club is mijn tweede thuis. Ik zou het maar moeilijk kunnen achterlaten. Ik zou bang zijn iets te missen."

Toch weet je in het voetbal maar nooit, dat beseft hij ook. "Hoewel, ik ben hier één keer weggeweest, die zes maanden bij Sint-Truiden en eigenlijk is dat onverwacht supergoed meegevallen. Indien nodig zou ik mij elders wel kunnen aanpassen, denk ik. Maar Caroline en ik voelen ons hier zó goed, ook met onze familie dichtbij."