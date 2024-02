Patro Eisden Maasmechelen klimt in Challenger Pro League, Stijn Stijnen tevreden maar doet toch ook opvallende uitspraak

Patro Eisden Maasmechelen kon afgelopen zondag overtuigend winnen van Francs Borains. Coach Stijn Stijnen was duidelijk tevreden.

Stijnen legt uit dat zijn ploeg Francs Borains goed uit de wedstrijd kon houden. "We winnen op overtuigende wijze. Dit was een verraderlijke wedstrijd. Een ploeg die een goeie flow had met ruime overwinningen tegen o.a Beveren. Ik moet zeggen dat mijn ploeg ervoor gezorgd heeft dat we niets terugzagen van die goed flow."

"We waren dominant en creëerden vele kansen. Door het wegvallen van Anis koos ik ervoor Stef vanop rechts een vrije rol te geven. Het samenspel met Lukas kwam er goed door. We maken ook 3 mooie doelpunten. Ik ben tevreden dat mijn aanvallers de weg naar het net vonden", gaat Stijnen verder op de clubwebsite.

Toch lijkt het erop dat Patro Eisden niet de ambities heeft om naar 1A te stijgen. De club staat momenteel vierde in het klassement en Stijnen weet dat de doelstelling bijna binnen is, opvallend toch wel. "We kunnen stilaan zeggen dat onze doelstelling van voor het seizoen zo goed als binnen is. Van daaruit kunnen we onbevangen de laatste 10 wedstrijden vervelend zijn voor ploegen die moeten promoveren."