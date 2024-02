'Engelse topclubs blijven in de race om Rode Duivel te strikken voor stevig prijskaartje'

De wintermercato is ondertussen achter de rug. Amadou Onana stond duidelijk in de belangstelling van enkele topclubs, maar koos ervoor om toch bij Everton te blijven.

Amadou Onana kon rekenen op interesse van verschillende topclubs. Hij werd afgelopen wintermercato benaderd en kon voor een overstap kiezen. Uiteindelijk deelde de Rode Duivel zelf mee dat hij zijn seizoen bij Everton uit zou doen.

Maar de interesse in Onana blijft wel duren. Dat weet transferexpert Ekrem Konur. Hij deelt mee dat Arsenal en Newcastle United zullen blijven proberen om de middenvelder over te nemen, in de zomer dan weliswaar.

Everton wil natuurlijk nog wel flink wat geld krijgen voor hun 22-jarige Belg. Hij zou toch zeker nog zo'n 60 miljoen euro moeten opleveren. Zijn marktwaarde wordt op 50 miljoen euro geschat en hij ligt nog tot juni 2027 onder contract bij de Engelse club.