Scheidsrechtersbazen stevig onder druk: Zeer belangrijke informatie wordt niet vrijgegeven

De scheidsrechters in België worden wekelijks beoordeeld op hun prestaties. Dat is belangrijke informatie die de scheidsrechterbazen hebben, al willen ze die niet vrijgeven.

In België bestaat er een systeem dat RIS (Referee Information System) heet. Dat wordt gebruikt door de scheidsrechtersbazen om de refs te evalueren. Het werd ontwikkeld in 2021 op vraag van de Belgische Voetbalbond, meldt Het Nieuwsblad.

Het RIS kan zien hoeveel goede en slechte beslissingen de scheidsrechters maakten in de afgelopen weken. Als het om echt grote beslissingen gaat, worden ze beoordeeld door voormalige scheidsrechters uit het buitenland.

In het systeem wordt er bovendien bijgehouden welke clubs het meest bevoordeeld of benadeeld worden. Ook is er een rangschikking van alle refs. Bertrand Layec, de scheidsrechtersbaas, werd afgelopen zomer al gevraagd om meer rekening te houden met het RIS.

De krant weet ook dat dat Layec ziet dat sommige scheidsrechters momenteel niet goed bezig zijn, maar hij ze toch laat doen omdat "in de pers nog niemand over hun fouten is gevallen."

Het vrijgeven van de evaluaties kan verschillende positieve gevolgen hebben. Het publiek zou dan kunnen zien dat er geen clubs bevoordeeld worden. Ook zou het de onderlinge concurrentie een boost kunnen geven. Het Referee Department weigert echter enige informatie te geven over het RIS en zijn cijfers.