Anderlecht heeft zomertransfer al in het vizier en wil gratis gaan shoppen bij Engelse topclub

Cozier-Duberry werd al genoemd in de wintermercato, maar het 18-jarige talent ligt nog tot de zomer onder contract bij Arsenal. De Britse winger is echter niet geneigd om er zijn contract te verlengen omdat hij niet direct uitzicht heeft op speelkansen bij de A-ploeg.

En hij wil liever niet uitgeleend worden. Verschillende ploegen houden zijn situatie in het oog aangezien hij deze zomer gratis op te halen is. Anderlecht heeft wel serieuze concurrentie met Dortmund, Ajax, Wolverhampton en Newcastle.

The Gunners gaan er wel de komende maanden nog alles aan doen om hem te overtuigen. Fredberg ligt op vinkenslag als het fout afloopt...

🔴⚪️ Arsenal are still in negotiations to get new deal done for English 2005 born talent Amario Cozier-Duberry. Talks ongoing.



Borussia Dortmund, Ajax, Anderlecht, Wolves and Newcastle are showing interest for free transfer in June — in case talks with #AFC collapse. pic.twitter.com/f8mykNkNfx