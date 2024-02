Coup de théatre afgerond: Rode Duivel kondigt aan dat hij zijn handtekening heeft gezet

Thomas Meunier werd al een tijdje gelinkt aan ploegen uit de Turkse Süper Lig en deze week werd duidelijk dat de keuze is gevallen op het Turkse Trabzonspor. Daar tekende hij een contract tot juni 2025, zijn nieuwe ploeg profiteert van het langer open zijn van de transfermarkt.

Meunier zelf heeft de deal ook weten te bevestigen via de sociale media. Op X laat hij weten dat hij verheugd is een nieuwe verbintenis te hebben gevonden. Bij Trabzonspor zal de Rode Duivel het nummer 12 dragen.

Dear fans!



It is with great pleasure that I can finally announce my official commitment to Trabzonspor!



Thanks to the club for taking the responsibility of trusting me, I'll be giving my all for the team, starting today.



May this adventure become a memorable one! 👊🏻



Bize… pic.twitter.com/6rF9scBFxZ