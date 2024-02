'De match van de angst' voor Standard: Rouches zwaar onder hoogspanning en schrik voor... eigen fans

Deze zaterdag ontvangt Standard OHL in een duel dat sommigen al 'de wedstrijd van de angst' noemen. Voor de Luikenaars is het duidelijk dat dit een keerpunt in het seizoen is, misschien zelfs meer.

Als iemand iets positiefs vindt in het seizoen van Standard, laat diegene nu opstaan of voor altijd zwijgen. In een algemene stilte moeten de Luikenaars dus met hun verantwoordelijkheden worden geconfronteerd: de club speelt om te overleven in de laatste zes matchen van het seizoen.

De woorden zijn misschien moeilijk om te lezen voor de fans van Standard, maar dat is de realiteit van de ranglijst. 25 punten in 24 wedstrijden, iets meer dan 1 punt per wedstrijd, dat is het resultaat van een team onderaan de ranglijst. En als je kijkt naar het schema van Luik voor de laatste 6 wedstrijden, zijn er nog steeds OHL en Eupen als teams die lager staan dan zij. Een zes op zes tegen deze twee teams is verplicht.

Vrees voor onlusten

Maar deze confrontatie met de Leuvenaars zal ook op de tribunes worden uitgevochten. Na de nieuwe teleurstelling tegen RWDM hebben de Luikse supporters op begrijpelijke wijze hun ongenoegen geuit, en men kan zeggen dat Sclessin zaterdag om 16.00 uur de gevolgen zal voelen. Als de dingen op het veld niet goed gaan, zullen de tribunes niet stil blijven.

Daarom zou de wedstrijd kunnen worden gestaakt, met ernstige gevolgen. Standard loopt het risico op een lege tribune na de Clasico, en een andere onderbreking van de wedstrijd zou kunnen betekenen dat de Luikenaars een (of beide) thuiswedstrijd(en) zonder hun supporters moeten spelen. Dat zou toch lastig zijn om mee om te gaan.

Zonder extra druk toe te voegen, is de wedstrijd van deze zaterdag zeker de belangrijkste van het seizoen voor de Luikenaars. Ivan Leko en zijn mannen hebben een overwinning nodig, de supporters ook. Het rampscenario is niet zo ver weg en het is niet door te denken dat het vanzelf beter zal worden, dat het ook zo zal zijn.