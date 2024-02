Ex-ref haalt keihard uit naar Hans Vanaken: "Eén van de meest verschrikkelijke spelers op de Belgische velden"

Hans Vanaken kreeg zondag, na de topper tegen Antwerp, rood van scheidsrechter Jasper Vergoote na affluiten. De middenvelder van Club Brugge ging zijn gram halen bij de refs en beledigde hen daarbij. Alexander Boucaut deed in het RTBF-programma La Tribune een boekje open over hem.

Boucaut had blijkbaar geen te beste relatie met Vanaken toen hij zelf nog floot. “Die rode kaart was uitstekend. Uitstekend. Vergoote gaf op die manier een cadeau aan alle Belgische scheidsrechters”, aldus Boucaut in ‘La Tribune’.

“Met zijn babyface heeft hij misschien de ideale uitstraling, maar eigenlijk is hij een van de meest verschrikkelijke spelers op onze Belgische voetbalvelden. Hij beledigt scheidsrechters. Hij is kleinzielig. Hij is gewoon bijzonder irritant.”

Boucaut en Club: nooit een goeie relatie

“Het verbaast me wel een beetje, want ik zag dat de psycholoog aanwezig was in het stadion. Maar blijkbaar heeft die nog steeds geen manier gevonden om Vanaken te kalmeren en om hem te leren omgaan met verlies”, ging hij verder.

Boucaut is geen te graag geziene klant op Jan Breydel. Club Brugge hekelde in 2013, voor de match tegen Standard, dat "zijn beslissingen tijdens recente ontmoetingen noodlottig waren voor ons".