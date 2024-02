Gouden raad voor Mehdi Bayat: "Zoals Club Brugge doet"

Wie Sporting Charleroi zegt, komt automatisch uit bij Mehdi Bayat. De club moet echter de nodige evolutie doormaken om in een nieuwe fase te geraken.

Charleroi is de grootste stad van Wallonië, maar het herbergt lang niet de grootste club van Wallonië. Mehdi Bayat is al een tijdje de gebeten hond voor alle moeilijkheden die zich in de club voordoen.

“Als de camera’s draaien of de media zoeken een aanspreekpunt, dan is hij de eerste om te komen”, klinkt het bij Philippe Albert in Het Nieuwsblad.

De vorige voorzitter of de nieuwe Amerikaanse investeerder David Helmer werkten niet op die manier. Mehdi Bayat is het gezicht van de club, zeker ook omdat zijn broer Mogi voor heel veel transfers zorgde die niet slaagden.

Geen degradatie voor Sporting Charleroi

“Dat straalt af op Mehdi. Hij doet er alles, maar dat is niet meer van deze tijd om een club met enkele mensen te runnen. Die club moet moderniseren. Een scouting uitbouwen, spelers kopen en verkopen, met correcte makelaars werken. Zoals Club Brugge doet.”

De kans dat Charleroi play-downs moet spelen is zeker niet onbestaande, maar voor Albert hebben zijn een veel betere kern dan Kortrijk, Eupen en RWDM. Degraderen mag dan ook niet gebeuren, zo oordeelt Albert nog.