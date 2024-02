Kroniek van een aangekondigd probleem? Belgische traditieclub in vieze papieren, vier maanden na overname vanuit ... Saoedi-Arabië

Vorig seizoen wist het team zich uiteindelijk te redden in de Derde Amateurklasse, dit seizoen zit de ploeg in vieze papieren. En dat amper drie maanden na een spectaculaire overname.

In het vorige seizoen stond KFC Diest lange tijd op een degradatieplaats, maar uiteindelijk wisten ze wel de degradatie te ontlopen. Met onder meer Guus Hupperts, Dogan Gölpek en Paolo Sabak werden toen enkele flinke transfers gedaan.

Het team van coach Danny Boffin kwam enkele maanden geleden met groot nieuws in de vorm van een overname door Fahad Al-Medlej, een sterke man uit Saoedi-Arabië. Voetbal Vlaanderen pleitte toen al voor lokale verankering van teams uit de amateurklassen.

De club kwam dus in handen van een magnaat uit Saoedi-Arabië na maanden onderhandelen. Stamnummer 41 maakte zich sterk dat ze niet over één nacht ijs waren gegaan, maar enkel maanden later zit de ploeg wel in vieze papieren.

Meerdere spelers, trainers en zelfs kinesisten wachten nog op hun loon weet Het Nieuwsblad te melden. Onlangs viel de sociale en arbeidsinspectie zelfs nog binnen bij de club en dat was ook geen verrassing volgens de krant. "De beloofde fondsen zijn er nog niet. We kunnen voorlopig dus enkel wachten, maar we staan dagelijks in contact met de Saudi’s", gaf de club al eens aan.