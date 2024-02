'Anderlecht heeft een héél duidelijk plan met Dreyer, maar... dat moet eerst deze cruciale voorwaarde voldaan worden'

Anders Dreyer is dit seizoen één van de absolute sterkhouders van RSC Anderlecht. De Deen scoort, laat scoren en dat heeft ook Jesper Fredberg gezien. En hij is wellicht niet alleen.

Zestien doelpunten. We hoeven er geen tekening bij te maken: Anders Dreyer is niet alleen topschutter van RSC Anderlecht, maar ook van cruciaal belang voor de sportieve resultaten van de Belgische recordkampioen.



Brian Riemer weet dat, Jesper Fredberg heeft het een tijdje geleden al gezien en... ondertussen hebben ook een pak scouts van Europese (top)clubs zijn naam in het notitieboekje geschreven. Die clubs komen nooit speciaal voor Dreyer, maar zien hem ondertussen wel schitteren.





En dat heeft ook Fredberg door. De sportief directeur van paars-wit ziet in de prestaties van Dreyer dan ook heel wat potentieel. In het Nederlands: een transfer van de flankaanvaller kan ervoor zorgen dat het transferspaarpotje van Anderlecht gevuld wordt.

Meer zelfs: La Dernière Heure weet dat Fredberg al heeft gepraat met enkele geïnteresseerde clubs. Anderlecht heeft zelfs een transfersom van ruim tien miljoen euro in het achterhoofd. Is dat realistisch? Jawel, op één voorwaarde: Dreyer kan zich ook tonen op het EK in Duitsland.

Wat is Anders Dreyer waard?

Anderlecht betaalde begin 2023 zo'n vier miljoen euro aan FC Midtjylland om Dreyer naar het Lotto Park te halen. Volgens Transfermarkt wordt de huidige martkwaarde van de 25-jarige Deen geschat op tien miljoen euro. Die transfersom is dus niét uit de lucht gegrepen...