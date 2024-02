Baas van de Premier League geeft antwoord op vraag Vanhaezebrouck: ook in Engeland VAR onder vuur

Het is niet enkel bij ons hommeles rond de VAR. Ook in de Premier League is er veel te doen over de beslissingen van de videoref. Zo kwamen topclubs Arsenal en Liverpool met statements over de genomen beslissingen. Maar daarmee moeten ze stoppen, vindt PL-baas Tom Scholes.

Scholes reageerde in The Daily Mail op al die verklaringen. “Het helpt niet als ze met een verklaring naar buiten komen, terwijl we regelmatig praten”, aldus Scholes. “We overleggen al met managers en hebben twee keer per jaar een meeting en een teambezoek."

"Wat wel zo is: de tijd om een beslissing te nemen is dit seizoen toegenomen en dat gaat gepaard met de toegenomen controle op de VAR. We begrijpen dat het lang duurt om fases te checken, maar door trainingen willen we dat ze zich concentreren op het nemen van een beslissing op basis van de feiten die ze zien, zonder dat ze dat nog eens dubbel of driemaal hoeven te controleren.”

IFAB is heel duidelijk: we kunnen de audio niet gebruiken

De te lange checks en de onduidelijkheid erover zijn een frustratie van veel managers. In België vroeg Hein Vanhaezebrouck al om een 'open communicatie'. "Het spel wordt beïnvloed door te lange checks. We zijn ons daar zeer bewust van en van de noodzaak om de snelheid te verbeteren, terwijl de nauwkeurigheid altijd behouden blijft."

"Het tweede probleem is de ervaring in het stadion voor de supporter. We worden momenteel echter beperkt door IFAB (International Football Association Board, red.). Ze zijn heel duidelijk over hun regels over wat we wel en niet kunnen zeggen, zowel tijdens het VAR-proces als na het VAR-proces. Ze zijn heel duidelijk: we kunnen de audio niet gebruiken."