Benito Raman heeft nog wat te zeggen na (gedwongen) vertrek bij RSC Anderlecht

Benito Raman is geen speler meer van RSC Anderlecht. Hij vertrekt transfervrij naar het Turkse Samsunspor.

Benito Raman vertrok vorige week bij RSC Anderlecht. Na 89 wedstrijden, waarin hij 19 keer scoorde en 8 assists uitdeelde, vertrekt hij duidelijk met pijn in het hart bij paarswit.

Op Instagram neemt hij afscheid van de supporters van Anderlecht. “Mijn Anderlecht-familie, na 2,5 jaar is mijn tijd afgelopen bij deze fantastische club”, opent Raman zijn statement richting de supporters.

Raman is sfeermaker in de kleedkamer

“Ik heb vanaf moment één alles gegeven zodat ik met een goed gevoel de club kan verlaten, natuurlijk ook met pijn in het hart. Bedankt voor alle mooie momenten en ook sommige minder mooie, maar die horen er ook bij.”

“Ik wil de spelers, fans en ex-trainers van RSCA bedanken voor mijn ontwikkeling in deze club. Ik heb mijn best gedaan om altijd zo positief mogelijk te zijn tijdens de moeilijke momenten en heb altijd de sfeer erin gehouden in de kleedkamer. Bij dezen wil ik jullie nog eens een laatste keer bedanken en tot snel! Veel succes nog dit jaar. Jullie Benito.”

RSC Anderlecht zegde in onderling overleg met Raman zijn contract op, zodat hij transfervrij kon vertrekken richting Turkije.