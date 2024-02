Blessin legt vinger op de wonde en beseft waar het fout liep voor Union na eerste binnenlands verlies in 5 maanden

Weet u nog waar u was op 16 september 2023? Wij alvast wel, in het Dudenpark. Om toe te kijken hoe Racing Genk met 0-2 ging winnen van Union. Het was de laatste verliespartij van Union in België, tot woensdagavond.

In de competitie gaat de ongeslagen reeks van Union verder maar in de halve finale van de Croky Cup werd woensdag met 2-1 verloren van Club Brugge. Goed dus voor een eerste binnenlands verlies sinds 16 september. Dankzij een late aansluitingstreffer stapte de fiere competitieleider echter niet met een verloren gevoel van het veld.

"Het doelpunt van de hoop", noemde middenvelder Charles Vanhoutte de treffer van Machida achteraf. En ook verdediger Christian Burgess besefte hoe belangrijk het doelpunt van de bezoekers was. "Het momentum is naar ons verschoven", zei hij.

Blessin

Trainer Alexander Blessin besefte alleszins maar al te goed dat zijn ploeg goed weg kwam in het Jan Breydelstadion: "We toonden te weinig grinta. Bijna elk fifty-fifty-duel was in hun voordeel. Normaal kom je daar niet mee weg in Brugge. Oplossingen vinden is dan niet eenvoudig", klonk het op de persconferentie.

Maar 2-1 verliezen na een offday, dan moet je blij zijn

Union vond inderdaad ook geen oplossingen op het veld en had een gelukje dat de bal na een stilstaande fase voor de voeten van Machida viel die de 2-1 maakte. "Het was een offday. Na de rust wilden we een ander gezicht tonen maar scoorden ze meteen de 2-0. Tja, dan liep het nog stroever", ging hij verder.

"Maar als je een slechte dag hebt en maar met 2-1 verliest in Brugge, moet je blij zijn. Ze zijn welkom binnen driie weken voor een ongetwijfeld pittig duel", keek Blessin al vooruit.