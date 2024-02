Dé man van 2024 bij Anderlecht: "Het kostte wat gesprekken met de coach om mijn beste plaats te vinden"

Mario Stroeykens lijkt onmisbaar te zijn geworden voor Brian Riemer en verlaat het elftal niet meer. Na maanden, zo niet jaren, van twijfel, komt degene die werd beschouwd als één van de grootste talenten van Neerpede eindelijk tot volle bloei?

Na zijn verlenging afgelopen september, verwachtten we dat Mario Stroeykens (19 jaar) meer verantwoordelijkheden zou krijgen bij Anderlecht. Maar dan moest hij wel presteren, en de laatste weken doet hij dat ook. Met 4 doelpunten en 3 assists dit seizoen vindt Stroeykens zijn ritme, in een iets ander soort rol dan we van hem gewend waren.

Mario, je bent een van de mannen van het begin van 2024 bij Anderlecht.

"Iedereen heeft een stap vooruit gezet, dat is duidelijk. Het feit dat ik wedstrijden blijf spelen, het vertrouwen voel van mijn teamgenoten en de coach, dat helpt ook een jonge speler zoals ik."

Met de terugkeer van Yari Verschaeren dachten we dat je misschien uit het elftal zou vallen. Uiteindelijk is dat niet het geval.

"Je moet niet zo denken. In ieder geval heb ik nooit zo gedacht. Hoe meer goede spelers we hebben, hoe beter het is. We hebben doelen en om ze te bereiken, moet iedereen op 100% zijn. Ik doe gewoon mijn best om de coach te laten zien dat ik het waard ben om te spelen."

Wat is er dit seizoen veranderd in jouw aanpak, jouw spel...?

Ik denk dat we groeien (glimlachend). Ik ben niet langer de 16-jarige jongen die bij de club begon. Ik heb in fysiek opzicht, in volwassenheid, stappen gezet. Ik maak steeds betere keuzes, ook door te werken met meer ervaren spelers. Ik speel ook in dat middenveldtrio, dat past beter bij mijn profiel.

Er werd lang getwijfeld over jouw beste positie. Je bent opgeleid als aanvaller, maar hebt nu een meer hybride rol.

"Mijn beste rol is waarschijnlijk wat ik nu doe. In de jeugd speelde ik als tweede aanvaller of nummer 10, maar dat soort profielen zie je niet echt meer in het eerste elftal. Het kostte me wat tijd, wat gesprekken met de coach om de juiste positie te vinden. Ik was ook duidelijk over wat ik zelf verkoos, en we hebben het juiste compromis gevonden."

Vind je het niet frustrerend om die vrije rol en creativiteit die je in de jeugd had op te geven?

"Bij Anderlecht, als je in de jeugd speelt, ben je altijd sterker dan de andere teams, dus dat kun je je veroorloven (glimlach). Maar ik heb nooit moeite gehad met werken omdat ik uiteindelijk de motor en de fysieke capaciteiten heb om het team te helpen."

Heb je de uitspraak van Eden Hazard niet gelezen, dat als hij een dribbel maakte, zijn wedstrijd geslaagd was? Heb je dat nooit zo gezien?

"(glimlacht) Nee, ik heb het nog niet gelezen. Maar nee, dat is nooit mijn standpunt geweest. Ik bekijk mijn wedstrijd als geheel. Ik bekijk mijn wedstrijden later om te zien wat er verbeterd kan worden."

Dus geen spijt van het verlengen van je contract?

"(Vastberaden) Nee, helemaal niet. Het was duidelijk dat ik wilde doorgaan. Natuurlijk liep mijn contract aan het einde van het seizoen af, dus de pers wierp wat twijfels op alle mogelijke manieren... Maar binnen de club en in mijn omgeving was alles duidelijk. Het ging om details buiten het voetbal."

Maar speeltijd, dat was wel een deel van wat je hoopte te krijgen bij het verlengen...

"De afgelopen seizoenen had ik de rol van invaller, ik kwam in het spel... Nu is dat veranderd. Er is gezonde concurrentie in de groep en iedereen weet dat hij zijn kans kan krijgen. Dat is wat ik hoopte, ja."