Karl Vannieuwkerke haalt Alexandre Boucaut helemaal onderuit met twee momenten uit zijn carrière

De denigrerende uitspraken van Alexandre Boucaut over Hans Vanaken zijn ook Karl Vannieuwkerke niet ontgaan. Die reageert messcherp op de ex-ref.

Dat Hans Vanaken een rode kaart verdiende voor zijn uitspraken, daar kan Karl Vannieuwkerke nog mee leven. De persoonlijke aanval van Alexandre Boucaut vindt de journalist echter beneden elk niveau.

Door tot dat bedenkelijke niveau te zakken heeft Boucaut voor Vannieuwkerke alle integriteit verloren en wordt zijn objectiviteit gedurende zijn hele carrière onderuitgehaald. “Eindelijk zag je je kans schoon. Op deze ultieme afrekening zat je al sinds je afscheid te broeden”, klinkt het in de Krant van West-Vlaanderen.

Vannieuwkerke vat Boucaut samen in twee momenten

Maar Vannieuwkerke heeft duidelijk zin om Boucaut helemaal onderuit te halen en dat doet hij met twee momenten uit zijn carrière als scheidsrechter.

“Mentaal welzijn, meneer Boucaut, ooit al van gehoord? Of ben je vergeten dat Frank De Bleeckere je op het juiste spoor moest zetten toen je in het seizoen 2016-2017 na een reeks onbegrijpelijke blunders geen wedstrijden in play-off 1 meer mocht fluiten? Het geheugen kort, de rancune groot”, gaat Vannieuwkerke verder.

En Vannieuwkerke is pas goed op dreef als hij ook nog eens het afscheid van Boucaut erbij haalt. “Na de fysieke testen vorige zomer besloot je plots een einde aan je carrière te maken. Is er een oorzakelijk verband tussen beide of mogen we dat niet weten? Het zou een verklaring kunnen zijn voor opborrelende frustraties meer dan een half jaar nadat je een laatste keer een wedstrijd leidde.”