Ook voetbalbond en entourage Vanaken hebben wat te zeggen na tackle met twee benen vooruit van ex-ref Boucaut

De rode kaart voor Hans Vanaken zondag na de topper tegen Antwerp door scheidsrechter Jasper Vergoote is hét gespreksonderwerp van de week geworden. Iedereen wil iets vertellen over de zaak, ook de entourage van Vanaken én zelfs de Belgische voetbalbond.

Alexandre Boucaut was in La Tribune zeer hard doorgegaan op Hans Vanaken en daarop kwam heel veel kritiek van de supporters én van Club Brugge zelf. Nu hebben ook de voetbalbond en de entourage rond Hans Vanaken zich uitgelaten over de zaak.

Bij de voetbalbond klinkt het volgens Het Laatste Nieuws dat de uitspraken van Boucaut overdreven zijn - Vanaken zou niet anders zijn dan andere spelers als het gaat over reageren op bepaalde beslissingen van het arbitragekorps.

Hans Vanaken gaat het naast zich neerleggen volgens vader Vital Vanaken

Ze laten ook duidelijk verstaan dat er geen banden meer zijn tussen Boucaut en de Belgische voetbalbond - hij handelt dus als onafhankelijke ex-scheidsrechter in programma's als La Tribune. Daarmee is voor de KBVB de kous af.

En ook Vital Vanaken - vader van Hans - wil niet te veel lucht verspillen aan de zaak in dezelfde krant: "Iedereen heeft recht op zijn mening. Dat is voor zijn rekening. Ik ga daar niet op in. Dit verdient geen aandacht. Hoe Hans hiermee omgaat? Hoge bomen vangen veel wind. Dit gaat hij gewoon naast zich neerleggen, hoor."