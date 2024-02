Rekening van JPL-club kleurt weer donkerrood: al meer dan 87 miljoen euro verlies

De jaarrekening van OH Leuven werd vandaag gepubliceerd en die zag er weer niet al te best uit. Er werd 18 miljoen euro verlies geboekt. Sinds de Thaise eigenaar overnam loopt het verlies al op tot meer dan 87 miljoen euro.

Vorig jaar ging het over 15 miljoen, nu drie miljoen meer. King Power, de eigenaar die ook Leicester City bezit, past het verschil wel elk jaar bij. Er werden al kapitaalsverhogingen van 9,5 miljoen en 10,5 miljoen gedaan. Daardoor staat het eigen vermogen op plus 1,5 miljoen.

Vooral de loonkost lijkt een probleem te zijn. Sinds de overname staan er nu al 117 voltijdse werknemers op de loonlijst. “Ondanks dat de club in opeenvolgende boekjaren een verlies maakt, is er geen probleem qua continuïteit van OH Leuven CVBA”, klinkt het als verklaring.

Geen probleem met continuïteit, King Power dekt toe

“Deze verliezen zijn te wijten aan zware investeringen in spelers, personeel, media en infrastructuur sinds de promotie naar eerste klasse in augustus 2020. De vennootschap heeft een Financial Support letter ontvangen van King Power lnternational CO LTD ter bevestiging van de financiële ondersteuning."

"Deze letter of support is gedateerd op 3 februari 2023 en heeft uitwerking tot 30 juni 2024. De club voorziet een verbetering van de resultaten in de komende jaren door een positief transferbeleid, alsook door een verhoging op het gebied van commerciële inkomsten."

OH Leuven motiveerde de jaarrekening ook. “Ondanks dat de club in opeenvolgende boekjaren een verlies maakt, is er geen probleem qua continuïteit van OH Leuven CVBA”, klinkt het. “