Van Bommel hard voor zijn spelers, maar ook niet ongerust: "Op de Bosuil... dat is een andere zaak"

Mark van Bommel was absoluut geen blije coach na het gelijkspel in de halve finales van de beker tegen KV Oostende. De Nederlander was scherp voor zijn spelers. "We hadden hier met 1-3 of 1-4 moeten winnen, maar daarvoor was de technische uitvoering niet goed genoeg."

Van Bommel benadrukte het verschillende keren. "Het had te maken met concentratie., het kiezen van het juiste been, de juiste snelheid en het vinden van de vrije man. We kwamen wel in een paar goeie posities, maar de technische uitvoering bleef tekort schieten. Ok, het veld was niet te best, maar dat mag geen excuus zijn."

"Een groot compliment voor de tegenstander, want ze gaven alles. Maar ik heb nooit het gevoel gehad dat we deze wedstrijd konden verliezen. Door de slordigheden maakten we er een 'pingpongwedstrijd' van. Dat lijkt een beetje gelaten, makkelijk of arrogant, maar dat is het niet. Ik vind gewoon dat we dit veel beter hadden kunnen doen."

Nooit het gevoel gehad dat we gingen verliezen

Dat kan ook wel te maken hebben met de jeugdige groep die hij momenteel heeft. "Als trainer moet je die jongens structuur meegeven, maar dan ben je afhankelijk van de vorm van de dag. Het is een andere selectie dan vorig seizoen, maar daar moet je mee omgaan."

Van Bommel maakte zich echter niet al te veel zorgen. "Kijk, ik ben niet tevreden met het resultaat. Op de Bosuil zijn we echter moeilijk te verslaan. Daar wordt het een heel ander verhaal. Ik zeg niet dat het niet kan gebeuren hé. Er zijn al gekkere dingen gebeurd in het voetbal."