Besnik Hasi haalt bijzonder onderdeel van huidige succes bij KV Mechelen aan

KV Mechelen pakte dit jaar al 10 op 12. Daarmee zijn ze, samen met Union SG, de beste ploeg van 2024 in de Jupiler Pro League.

De trainerswissel bij KV Mechelen heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Malinwa staat na een 10 op 12 in de linkerkolom en kan naar boven kijken.

Als er dit weekend in eigen huis gewonnen wordt van KRC Genk, dan mag men bijna van play-off 1 beginnen dromen.

“De supporters mogen dat, het bestuur van mijn part ook”, klinkt het in Het Belang van Limburg. “Maar hier in de kleedkamer wil ik er niks over horen. Alles zit nog heel dicht bij mekaar. Misschien moeten we over tien dagen, na onze zware matchen tegen Genk en Antwerp alweer ongerust omkijken.”

Geen nieuwe staff bij KV Mechelen

Een bijzonder aandeel in het huidige succes zou wel eens kunnen zijn dat Hasi niet een volledig nieuwe staff installeerde bij KV Mechelen.

“Ik heb geleerd uit mijn fouten. Bij Legia Warschau heb ik de volledige organisatie omgegooid met een volledig nieuwe staf. Dat zorgde intern voor veel tegenkantingen, die onrust heeft me al snel de kop gekost.”

“Bovendien werd me snel duidelijk dat er hier heel veel kwaliteit in de staf zit. Er was snel een klik met Fred Vanderbiest, Gunter Van Handenhoven kende ik al van bij Anderlecht. Er zitten heel veel goeie krachten in deze organisatie.”