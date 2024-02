Trainer van PSV komt met opvallende uitspraken over zaak van Marc Overmars

Marc Overmars staat op non-actief bij Antwerp. De straf die hem in Nederland opgelegd werd, is door de wereldvoetbalbond FIFA overgenomen.

Peter Bosz is momenteel aan de slag als trainer bij PSV Eindhoven, maar werkte in het seizoen 2016-2017 ook samen met directeur voetbal zaken Marc Overmars toen hij Ajax coachte.

“Marc is een vriend van mij. Wat hij heeft gedaan, is fout”, zegt Bosz aan Helden. Al heeft Ajax volgens Bosz niet correct gehandeld in deze zaak.

“Ik had hem direct op non-actief gesteld, een onderzoek ingesteld en er daarna conclusies aan verbonden. Ik denk dat de situatie bij The Voice Of Holland een rol heeft gespeeld in hoe dit alles is gegaan. Maar het is helaas niet terug te draaien.”

Marc Overmars voor een jaar geschorst

Overmars is voor een jaar geschorst door het Instituut Sportrechtspraak. Dat leek geen probleem te zijn voor zijn werk bij Antwerp, maar de Nederlandse voetbalbond heeft de schorsing doorgegeven aan de FIFA en zij namen de schorsing over.

Het hoger beroep van Overmars is onlangs verworpen en de zaak aanvechten bij het CAS zou veel te duur zijn. Voor Bosz had het allemaal niet zover moeten komen.

“De prijs die hij en zijn familie hebben betaald is hoog. En nogmaals, hij is zelf echt een klootzak geweest. Maar de straf die hij er nu nog bovenop heeft gekregen van de KNVB en de FIFA vind ik niet terecht”, klinkt het nog zeer opvallend.