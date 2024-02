"Ze speelden te weinig, we betaalden er voor en krijgen er niets voor terug": maakt Hein Vanhaezebrouck terecht stampij over internationals?

KAA Gent pakte in januari 2024 amper 1 op 12 en viel daardoor weg uit de top-3 van het klassement. De Buffalo's zien de strijd om play-off 1 zelfs opnieuw bikkelhard worden. De spelers in Qatar en Ivoorkust op de Asian Cup en de African Cup of Nations werden node gemist.

Hein Vanhaezebrouck had zich vooraf al druk gemaakt in het feit dat er geen geld naar KAA Gent vloeit voor de afwezige spelers op de Asian Cup of African Cup of Nations. "We kunnen er niets aan doen, ook al gaan ze niet vaak starten en misschien niet veel minuten maken. We zijn we ze toch kwijt, we betalen er een maand voor en hebben niets aan hen."

Achteraf zijn de woorden van Vanhaezebrouck vrij profetisch gebleken. “Ze hebben allemaal te weinig gespeeld bij hun nationale ploeg”, was de coach van de Buffalo's op zijn persconferentie vrijdag streng. "Nurio is geblesseerd, anderen hebben te weinig op intensiteit getraind en te weinig gespeeld."

De woorden van Hein Vanhaezebrouck lijken duidelijk en als we eens kijken naar wat de vier spelers van KAA Gent op respectievelijk de Afrika Cup en Asian Cup hebben gedaan, dan valt er zeker iets te zeggen voor de uithaal van de coach.

Tarik Tissoudali (Marokko)

Tarik Tissoudali zat met Marokko op de bank tegen zowel Tanzania als Congo. Tegen Zambia mocht hij wél 18 minuten meespelen voor de Marokkanen, in de achtste finales werd hij opnieuw aan de kant gehouden in de 0-2 nederlaag tegen Zuid-Afrika. Zo totaliseerde hij 18 minuten (op 360) voor zijn land.

Nurio Fortuna (Angola)

De enige Gentenaar die wél veel minuten maakte. Zowel tegen Mauretanië als Algerije was hij er de volledige wedstrijd bij, tegen Burkina Faso was hij geelgeschorst. Tegen Namibië en in de kwartfinales tegen Nigeria kwam hij vanwege een blessure niet meer in actie. Zo totaliseerde hij 131 speelminuten (op 450 potentiële minuten).

Hyun-Seok Hong (Zuid-Korea)

Hong is in alledrie de groepswedstrijden van Zuid-Korea mogen invallen. Tegen Bahrein kreeg hij 18 minuten, tegen Jordanië 44 minuten en tegen Maleisië 28 minuten. Daardoor zat hij aan 90 minuten in de groepsfase, zijn land ging met 5 op 9 ook door naar de achtste finales.

Daarin wachtte Saoedi-Arabië, waarin hij in de verlengingen 16 minuten mocht opdraven. Tegen Australië in de kwartfinales kreeg hij zelfs 44 minuten (inclusief verlengingen), tegen Jordanië was er dan weer geen spoor van hem. Zo totaliseerde hij 150 speelminuten (op een potentieel van 570).

Tsuyoshi Watanabe (Japan)

Watanabe mocht tegen Indonesië negen minuten voor tijd invallen, tegen Vietnam bleef hij de hele match op de bank en tegen Irak zat hij zelfs niet op de bank. In de achtste finales tegen Bahrein zat hij ook niet op de bank, tegen Iran bleef hij 90 minuten zitten. Zo totaliseerde hij 9 speelminuten (op 450 potentiële minuten).

Totaalsom: de Buffalo's speelden 308 minuten op de Afrika Cup en Asian Cup samengeteld. Potentieel zaten er 1830 minuten in, dus komen we tot 16.8% van de speelminuten.